Группа радикалов, которых в субботу, 9 февраля, доставили в полицейский участок, не имела отношения к акции "Кто заказал Гандзюк" на Контрактовой площади. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге в воскресенье, 10 февраля, передает Укринформ.

"Во время несения полицейской службы была замечена группа лиц, явно организованные, которые пытались скрыть лица. Полицейским это дало основания, согласно закону, проверить их документы. Они не смогли объяснить цель, полицейским это дало основания провести поверхностную проверку. Это позволило на месте выявить несколько ножей, стартовый пистолет... Поэтому мы приняли решение доставить 30 человек в полицейское управление. Во время этого события ни один не заявил, что пришел на акцию под условным названием "Кто заказал Катю Гандзюк?". У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые указывали бы на то, что они пришли с этой целью", - сказал Крищенко.

Он отметил, что задержанные лица провели около часа в полицейском участке. В то же время на Контрактовой площади одновременно с мероприятием кандидата в президенты Юлии Тимошенко проходила и акция с требованием расследования дела Гандзюк, участники которой развернули соответствующие баннеры, и им, по словам Крищенко, никто не препятствовал.

Относительно столкновений возле районного управления полиции, то Крищенко сообщил, что лично давал приказ спецподразделению предотвратить штурм, поскольку в полицейском участке находится огнестрельное оружие и его захват может привести к тяжелым последствиям.

По словам Крищенко, у задержанных были изъяты травматический пистолет, газовые баллончики, ножи. Он также сообщил, что за помощью к медикам обращались 10 человек, из которых трое полицейских, получивших ожоги глаз.

Кроме того, объясняя действия полиции по проверке на Контрактовой площади, Крищенко отметил, что было получено сообщение о закладке взрывчатки, где было запланирована акция с участием 10 тысяч человек.

Как сообщалось, 9 февраля полиция задержала нескольких человек на Контрактовой площади, где, в частности, проходила встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями.

Впоследствии в отделение полиции, куда доставили задержанных, прибыла группа поддержки, которая, как утверждают правоохранители, устроила потасовку и применила газовые баллончики. В результате были задержаны 40 участников инцидента.

В то же время организаторы акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что днем 9 февраля полицейские безосновательно задержали именно участников акции. При этом отмечалось, что при задержании полиция применяла силу.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных неправомерных действий полиции при задержании участников акции в Киеве.

"Страна" разбиралась, почему для Порошенко столь болезненна тема гибели Гандзюк и как к ней причастны херсонские власти.

Отметим, что участникам акции Кто заказал Катю Гандзюк в Батькивщине объявили, что Мангер исключен из партии.