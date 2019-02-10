63-летняя певица Лариса Долина бросила гражданского мужа и похудела. Фото
Известная российская певица Лариса Долина рассталась со своим мужем Ильей Спициным. Об этом сообщает портал StarHit.
Источник сообщает, что после того, как появились слухи о расставании супругов, Долина сильно набрала в весе. Недавно артистка снова начала выходит в свет, при этом сильно похудев.
Фото: starhit.ru
Информацию о расставании подтвердил и российский актер Станислав Садальский.
"Да, они некоторое время назад расстались. Они нормально общаются. Тем более, они официально не расписывались, жили гражданским браком", - отметил артист.
Отметим, что на момент начала отношений со Спициным Долиной было 42 года, а ему 29 лет.
Фото: stuki-druki.com
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