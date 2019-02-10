В Полтаве начали расследование обстоятельств, при которых в ночь на 10 февраля в городле сгорели сразу шесть автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Вначале информация о возгорании легкового автомобиля KIA по переулке Рыбальском поступила на линию "102" от владельца транспортного средства около часа ночи 10 февраля. Неизвестный совершил поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали. У авто оказался частично поврежден подкрылок.

Затем около 02:00 ночи по переулку Рыбальском произошло возгорание левого колеса автомобиля "Газель", а около 03:00 ночи полностью сгорел автомобиль "ФИАТ" в том же переулке.

Спустя некоторое время, в 03:45 на улице Чураевны произошло возгорание передней части автомобиля "ДЕО", а около 05:30 на бульваре Богдана Хмельницкого загорелся "Фольксваген" и "Шкода". Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Фото: pl.npu.gov.ua

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