В столице английской Северной Ирландии Белфасте произошел курьезный случай. Здесь трое шимпанзе сбежали из зоопарка. Инцидент произошел на глазах посетителей, передает "ВВС".

Смотрители зоопарка заявили, что обезьяны сделали импровизированную лестницу из большой ветки дерева, прислонив ее к стене. В момент побега животных недалеко от вольера находилась семейная пара с детьми. Они снимали произошедшее с начала до конца.

Посетительница Даниэль Монаган сказала, что они "не могли поверить", когда шимпанзе начали вылезать из вольера, а после подошли к ним на расстояние фута. Она боялась, что шимпанзе нападет на них, но животные вели себя "неагрессивно" и "просто смотрели".

"Мы полагаем, что деревья в их вольере были ослаблены в результате шторма, и поэтому они (шимпанзе. – Прим.Ред.) смогли сломать их и использовать в качестве лестницы", - сказал смотритель зоопарка Алан Кернс. Отмечается, что шимпанзе, побродив немного по территории, сами вернулись в своей вольер.

Как сообщала "Страна", из зоопарка на родине Гройсмана сбежала от стресса обезьяна по кличке Филя. Ее могли напугать дети-посетители.

Отметим, что в Индии обезьяны насмерть закидали пожилого мужчину кирпичами.