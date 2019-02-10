Сегодня ночью, 10 февраля, на территорию Венесуэлы рухнул огромный метеорит. В сети уже опубликовали видео падения крупного небесного тела на территорию страны.

Известно, что инцидент произошел приблизительно в 07:35 по местному времени (01:35 по Киеву), сообщает портал La Patilla.

Жители штатов Арагуа, Карабобо, Гуарико, а также столицы Каракас заметили в ночном небе неизвестный яркий объект, который пересек небо и рухнул где-то в джунглях. Венесуэльцы предполагают, что это был метеорит.

Официальных данных от властей пока не поступало.

Ранее "Страна" сообщала, во время затмения на Луну упал метеорит и образовал новый кратер.

Также на село в Карпатах упал метеорит, который едва не сжег гараж.

Напомним, что взорвавшийся над военной базой США метеорит едва не вызвал ядерный Апокалипсис.