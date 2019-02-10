Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко принес извинения за полицейского, который при задержании радикалов на Подоле кричал: "Ложись, Бандера!".

Об этом глава столичной полиции сообщил в ходе пресс-конференции.

Видео: Kate Bukalova

"Я хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу убеждения и понимания исторической ситуации считаю это недопустимым... Мы установим это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности", - отметил он.

Крищенко подчеркнул, что возможное превышение полномочий работниками полиции в субботу, 9 февраля расследует Государственное бюро расследований.

Относительно зафиксированного на видео мужчины в гражданской одежде, который бил задержанного, лежащего на земле, руководитель киевской полиции отметил: "В том числе, эти действия стали поводом для начала уголовного производства ГБР... Именно этот человек будет нести ответственность, я так понимаю".

Также Крищенко добавил, что пока ни один из правоохранителей не отстранен от исполнения обязанностей на время служебного расследования.

"Служебное расследование началось только сегодня утром. Если я буду считать, что некое лицо сможет влиять на ход расследования, оно будет отстранено", - подчеркнул глава столичной полиции.

Он также сообщил, что в случае если будет установлено превышение полномочий работниками полиции, им может грозить до 8 лет лишения свободы по 365 статье УПК (превышение власти или служебных полномочий). В то же время тем, кого задерживали, может угрожать максимально до 7 лет по ч.4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия).

Сам глава Национальной полиции Сергей Князев тоже извинился за "бандеровца" в своем Facebook.

Фото: Facebook

Напомним, что в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также полиция отпустила радикалов, штурмовавших райотдел.

Кроме этого, радикалы объяснили, зачем пришли на митинг Тимошенко, после которого устроили штурм полиции.

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