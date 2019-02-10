В воскресенье, 10 февраля, кандидат в президенты Украины Владимир Петров и одно из главных действующих лиц тиндер - скандала, организовал встречу с избирателями у себя дома в Киеве. Он опубликовал видео со своим местонахождением у себя в Facebook. Сама встреча проходит на улице, во дворе.

Сам Петров посоветовал желающим брать с собой, что хотят и сообщил, что "ожидаются провокации от друзей-провокаторов".

"Приезжало в гости руководство местной полиции, спрашивали ожидаю ли я на сегодняшней нашей с вами встрече у меня дома какие-то провокации? Ответил, что ожидаю исключительно приятные от друзей-провокаторов которые приедут меня поздравить с кандидатством", - говорится на его Facebook-странице.

Фото: facebook.com/greatlumpen

Видео: Страна

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