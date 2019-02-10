В Харьковской области на границе с Россией пограничники задержали авто, перевозившее контрабандой икру. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Автомобиль "УАЗ" военнослужащие остановили на направлении российского населенного пункта Новопетровка и украинского Отрадного. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник. Всего в ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая", - говорится в сообщении.

Контрабандист был задержан, товар и транспортное средство изъяты и в установленном порядке переданы компетентным органам.

Стоимость изъятой партии продуктов установит экспертиза.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что в России задержали контрабандную партию конфет Roshen.

Также в России будут судить двух украинцев за контрабанду баснословно дорогих птиц.