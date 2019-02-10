Хатидже Дженгиз, невеста саудовского журналиста Джамаля Хашогги, опубликовала личную книгу, повествующую о его жизни, работе и смерти. Презентация мемуаров состоялась в Стамбуле, где он был убит. Об этом сообщил телеканал Rudaw, передает ТАСС.

В основу книги "Джамаль Хашогги: Его жизнь, борьба и секреты" легли интервью Дженгиз, записи из ее личного дневника, детали дела убитого журналиста, рабочие гипотезы следствия, архивные фотографии. 228-страничный труд доступен на английском, турецком и арабском языках. Соавторами выступили турецкие журналисты Мехмет Акиф Эрсой и Синан Онус.

Выступая на презентации своей книги, Дженгиз подчеркнула, что не успокоится, пока виновные в убийстве ее жениха не понесут заслуженное наказание. В частности, она выразила надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по скандальному делу, заявив также о своих планах посетить Вашингтон в марте. Ранее девушка уже обратилась за поддержкой в Европарламент и Конгресс США с призывом "внимательнее изучить" ситуацию вокруг убийства Хашогги.

Как сообщала "Страна", для пятерых фигурантов убийства журналиста Хашогги потребовали смертной казни. Ранее стало известно, что верхняя палата парламента (сенат) США приняла резолюцию, в которой говорится о том, что ответственность за убийство Хашогги несет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Отметим, что в 2018 году при исполнении профессиональных обязанностей в мире погибли 94 журналиста.