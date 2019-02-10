В январе 2019 года украинцы продали банкам иностранной валюты, больше чем приобрели. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По данным Нацбанка, объем продаж наличной валюты банкам в январе снизился на 0,6% - до 912,9 млн долларов (в эквиваленте).

В то же время объем покупки банками упал на 26,9% - до 737,4 млн долларов (в эквиваленте). В результате чистая продажа составила 175,5 млн долларов против чистой покупки в декабре 2018 года на уровне 90,5 млн долларов.

В НБУ уточнили, что украинцы в минувшем месяце купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.

По сравнению с январем 2018 года продажа банкам валюты выросла на 9%, в том числе долларов США - на 7,8%, тогда как покупка банками у населения выросла на 27,1%, в том числе долларов США - на 24,5%.

Сальдо безналичных операций по итогам января 2019 года было отрицательным: за минувший месяц клиенты банков продали валюту на 4,134 млрд долларов и купили на 4,182 млрд долларов.

Напомним, что в НБУ заявили, что сами займутся междугородними перевозками валютных ценностей.

Также украинцы жалуются на двойное списание и завышенный курс при покупке валюты онлайн.