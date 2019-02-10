Знаменитый британский рок-музыкант, гуру хард-рока, крестный отец хэви-металл и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн уже переведен в обычную палату после курса в отделении интенсивной терапии. Рок-звезда будет выписана из больницы уже на этой неделе, сообщает таблоид The Sun.

Напомним, Оззи слег с тяжелой формой гриппа. Осложнения, вызванные болезнью и стали причиной его госпитализации. Осборн был доставлен в отделение интенсивной терапии в частной клинике. Вся его семья, жена Шэрон и дети не отходили от его кровати в течение трех дней.

Великий и ужасный Оззи, фото: Instagram

Теперь рок-музыкант переведен в собственную палату. Источник из окружения семьи Осборнов сообщил, что "худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену".



Добавим лишь, что 70-летний Оззи Осборн отложил концерты в Европе, запланированные в рамках тура "No More Tours 2", из-за угрозы развития пневмонии.

Ранее "Страна" сообщала, что Оззи Осборн ударил рукой об дверь и подхватил две инфекции.

