В понедельник, 11 февраля, в Украине будет тепло, но местами в регионах пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.

На севере страны также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Житомирской области днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем +1…+6 градусов.

Центральные области дождь обойдет стороной. Только в Винницкой области днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+7 градусов.

На востоке будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.

Южные области дождь не затронет. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+9 градусов.

В Киеве завтра осадков не не предвидится. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2...+4 градуса.

Фото:meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик опубликовала карту погоды на ближайшие дни.

Также синоптики рассказали про дожди и магнитную бурю .