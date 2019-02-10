Синоптики предупредили украинцев, что 11 февраля неделя начнется с дождей. Карта погоды
В понедельник, 11 февраля, в Украине будет тепло, но местами в регионах пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях будет облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.
На севере страны также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Житомирской области днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем +1…+6 градусов.
Центральные области дождь обойдет стороной. Только в Винницкой области днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+7 градусов.
На востоке будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.
Южные области дождь не затронет. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+9 градусов.
В Киеве завтра осадков не не предвидится. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2...+4 градуса.
Фото:meteo.gov.ua
Напомним, что синоптик опубликовала карту погоды на ближайшие дни.