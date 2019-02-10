На бранче (объединенный завтрак и ланч-Прим.Ред.) накануне церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" певица Бейонсе произвела фурор в акварельном ассиметричном мини-платье от Balmain.

Каждый год, в последнюю субботу перед премией "Грэмми" основатель бренда Roc Nation - продюсер и исполнитель, муж Бейонсе Jay-Z устраивает в Лос-Анджелесе бранч для друзей. Об этом сообщает Elle.

Другая модная традиция хозяев вечеринки - делать ставку на double dressing, ну или по крайней мере одеваться "созвучно" образам друг друга. Главной темой звездного выхода в 2019 году стала пастельная гамма.

Бейонсе произвела фурор в акварельном ассиметричном мини-платье Balmain с эффектным объемным плечом, которое она стилизовала с авангардными В-каблуками, светло-голубыми солнцезащитными очками и бриллиантовыми серьгами.

Фото: instagram.com/beyonce

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