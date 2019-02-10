Балерина Анастасия Волочкова в Instagram ответила на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с сенатором Рауфом Арашуковым, который был задержан российскими правоохранительными органами.

Ранее в прямом эфире одной из радиостанций зачитали сатирическое стихотворение об их отношениях. И по словам Волочковой, такое мог написать только обиженный человек.

"А тот факт, что я отказывала ему в походах с ним в баню и в интимной близости, поскольку Рауф неоднократно приставал ко мне и я говорила об этом открыто, конечно вызывал его недовольство как обиженного мужчины", - написала Волочкова.

Волочкова также отметила, что будет "оттачивать свое мастерство и будоражить всех своими шпагатами, чтоб их и дальше обсуждали".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Лют 2019 р. о 7:34 PST

Видео: instagram.com/volochkova_art

Как сообщала "Страна", Анастасия Волочкова показала кольцо и носки любимого, но не удержалась и сделала шпагат.

Отметим, что на издевки Шнура Волочкова ответила вертикальным шпагатом и троллингом про выпивку.