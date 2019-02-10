Полиция получила сообщение о взрывчатке, которую могли заложить перед выступлением народного депутата, кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в Киеве на Контрактовой площади.

Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал канал NewsOne, сообщил заместитель председателя национальной полиции, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Полицейский отметил, что сообщении о взрывчатом устройстве правоохранители получили в ночь на 9 февраля.

Видео: NEWSONE

Напомним, что 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади произошли столкновения между радикалами и полицией. Перед началом выступления Тимошенко, полиция задержала участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".

После радикалы начали штурм Подольского райотдела полиции, требуя освободить задержанных.

Также радикалы объяснили, зачем пришли на митинг Тимошенко, после которого устроили штурм полиции.

Отметим, что потом полиция отпустила задержанных радикалов, штурмовавших райотдел.