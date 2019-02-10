У президента Дональда Трампа очень хорошее здоровье. Врач Белого дома, Шон Конли рассчитывает на то, что оно останется таким до конца его полномочий.

Об этом Конли сообщил после четырёхчасового осмотра президента. Он и 11 других медиков провели серьезное обследование президента США, передает ВВС.

"Я рассчитываю, что состояние здоровья президента останется таким же до конца его президентских полномочий и далее", - отметил Конли.

Напомним, что ранее врачи советовали Трампу сбросить 5 кг. Однако нет никаких свидетельств того, что президент выполнил рекомендацию. По словам спикера Хогана Гидли, президент США "неукоснительно соблюдает" свою диету и план физических нагрузок.

В начале прошлого года вес Трампа составлял 108 килограмм, а допустимый уровень холестерина в организме был сильно превышен.

Ранее доктор Ронни Джексон сообщил, что у Дональда Трампа "удивительные гены". Для него не проблема спать по четыре-пять часов, что "обусловлено его природой". Было отмечено, что в рацион президента входит большое количество фаст-фуда. Трамп может выпивать до 12 банок диетической колы в день.

Как сообщала "Страна" президент США Дональд Трамп не употребляет алкоголь. "Я непьющий человек", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Отметим, что Трамп навсегда отказался от употребления алкоголя и табака из-за брата, страдавшего алкоголизмом.