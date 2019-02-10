Вчера, 9 февраля, в Стамбуле рухнул жилой дом. И сегодня стало известно, что число погибших возросло до 21 человека. В субботу на место трагедии приехал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает AFP.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате обрушения здания погиб 21 человек и 14 получили ранения.

"По нашим оценкам, много людей оказались в ловушке под завалами", - сказал он, подчеркнув, что поисковые операции будут продолжаться, как и прежде.

В рухнувшем здании было 14 квартир и три офиса. Турецкие СМИ сообщили, что три из восьми этажей были достроены незаконно.

Ранее "Страна" сообщала, что из-под рухнувшей многоэтажки в Стамбуле вытащили живую девочку, которая провела 18 часов под обломками.