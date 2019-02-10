За ложное сообщение о "минировании" автовокзала на ул. Киевской в Ровно 20-летнему жителю Сарненского района Ровенской области грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Сообщение, что автовокзал в Ровно заминирован поступило 9 февраля около 21:10. Полицейские установили местонахождение заявителя и доставили 20-летнего жителя Сарненского района в Ровенский отдела полиции.

По словам правоохранителей, это уже не первый подобный поступок молодого человека - в 2018 году он минимум трижды ложно сообщал о различных событиях, которые не нашли своего подтверждения.

"На место происшествия направили все экстренные службы для обследования помещения вокзала и прилегающей территории. Правоохранители ограничили движение, подъезды к автовокзалу и эвакуировали около 40 человек персонала и посетителей, ожидавших транспорт. Пока работники взрывотехнической службы обследовали территорию и искали опасные предметы, "минер" снова позвонил в полицию и сообщил, что пошутил", - уточнили в полиции.

Никаких опасных предметов правоохранители не обнаружили.

"В рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до шести лет", - сообщили в полиции.

Как сообщала "Страна", на границе задержали трио убийц, которые расстреляли человека под Ровно. Пограничникам удалось задержать троих подозрительных молодых людей в районе населенного пункта Березовое, они появились из леса.

Отметим, что 7 декабря в Днепре объявили о минировании всех вокзалов и станций метро.