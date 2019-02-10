Бизнесмен и бывший глава партии УКРОП Геннадий Корбан жестко раскритиковал интервью мэра Днепра Бориса Филатова, который считается близким соратником Корбана. Свое мнение Корбан изложил в Facebook.

Бизнесмену, в частности, не понравился ответ мэра на вопрос об общем интересе к покупке ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

"Это полная чепуха. Я даю тысячу процентов. Может Корбан писал какие-то глупости, что его нужно забрать. Но я уверен, что он не вел никаких финансовых переговоров", - сказал Филатов.

В свою очередь Корбан раскритиковал данное заявление главы Днепра.

"С момента как я прочитал нижеуказанное интервью опубликованное в издании Liga.net прошло более 24 часов. То есть больше суток. Я всегда придерживаюсь правила 24. Что это означает. Если вам кто-то сказал или сделал что-то неприятное и оскорбительное необходимо выждать 24 часа. Для чего, спросите вы. Прежде всего для того чтобы успокоиться и трезво, с холодным рассудком посмотреть на произошедшее спустя сутки. Если вы спустя 24 часа спокойны, то это означает что неприятность вас никак не тронула и ее можно тихо запомнить. А если вы по прежнему испытываете те же эмоции, то их надо высказать, не смущаясь, в лицо обидчику", - рассказал бизнесмен.

По словам Корбана, более "бездарного и тупого" интервью он не читал в своей жизни.

"И последнее: интервьюируемый сказал что он дает тысячу процентов, что я раньше писал всякие там глупости, в том числе про Ocean Plaza и тому подобное… Поэтому позволю себе прокомментировать:



1. Все что я писал ранее и пишу сейчас у себя на странице в фб, делал и делаю абсолютно осознанно, находясь в добром здравии и трезвом уме - это первое!



2. Как считал ранее, так и считаю сейчас, что весь российский бизнес на территории Украины, в том числе Ocean Plaza, должен быть экспроприирован в качестве контрибуции за нанесенный нашей стране ущерб!



3. Все мои почитатели и сторонники должны быть уверены на тысячу процентов, что я ничего не забыл - ни тем, кто меня незаслуженно и неправосудно бросил за решетку, ни тем, кто не менее безрассудно меня предал и оболгал в трудную минуту", - подытожил он.

Фото: facebook.com

Напомним, что НАБУ закрыло дело против мэра Днепра Филатова.

Также городской голова Днепра Борис Филатов прибыл на форум БПП по звонку Порошенко.