Предвыборный процесс в Украине стремительно радикализируется. На этой неделе произошло несколько столкновений националистов с полицией. В двух случаях - на митингах Юлии Тимошенко.

Вчера во время ее выступления в центре Киева полиция задержала 15 человек. А явившиеся вызволять их из участка радикалы пытались взять РОВД штурмом.

Застрельщиком конфликта с полицией из-за Тимошенко вступила С14 - ультраправая националистическая группировка, которую связывают с СБУ и Банковой. Это дает лишний повод говорить об "особом мнении" Арсена Авакова в предвыборной кампании.

"Страна" уже рассказала, что Аваков, по данным наших источников, вступил в переговоры с лидером "Батькивщины". Суть которых сводится к тому, что полиция должна не позволить команде Порошенко подтасовать результаты волеизъявления (поскольку именно на Банковой сосредоточен основной админресурс). А взамен Тимошенко сохраняет за ним пост после выборов.

Мы собрали всю информацию о потасовке на митинге Тимошенко и штурме райотдела в Киеве. И что он может означать в предвыборных раскладах.

Что произошло на Подоле

Вчера, 9 февраля, Юлия Тимошенко проводила митинг на Контрактовой площади. Туда же приехали активисты, среди которых основную часть составили националисты С14.

Они утверждают, что держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?". Впрочем, полиция это опровергает и говорит, что плакаты были у других людей.

Вопрос умершей после покушения активистки адресовали Тимошенко, поскольку ее однопартийца Владислава Мангера называют причастным к этому делу. "Батькивщина" вчера исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала ему покинуть свой пост главы Херсонского облсовета.

По утверждению националистов, они вели себя мирно. "На Контрактовой менты задержали и увезли в РУВД десяток активистов С14. Причин законных - никаких", - написал в Facebook глава ультраправой группировки Евгений Карась.

"До десятка активистов, которые пришли на митинг Тимошенко спросить о Кате Гандзюк, запихнули в пазик. Повезли в райотдел проверить документы. Копы говорят, что задержали, потому что получили вызов по 102 о "подозрительных людях". И задержание провели, чтобы "избежать провокаций", - пишет в соцсети бывший на месте журналист Стас Козлюк, которые опубликовал несколько фото с задержания.

При этом полиция заявила о том, что у задержанных молодых людей было холодное оружие, газовые баллончики и пистолет. А также много зеленки.

"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке к управлению полиции. В служебном транспорте молодые выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - говорится на сайте ведомства.

Всех задержанных полиция позже отпустила. А шеф киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что активистов С14 задержали без привязки к акции по Гандзюк - у них не было этих плакатов.

При этом, утверждает Крищенко, акция по Гандзюк прошла - "им никто не мешал, баннеры не изымал, они стояли до конца".

"Майдановская тварь". Штурм райотдела

После задержания радикалов их отправили в ближайший Подольский райотдел полиции. Но на выручку к ним приехали несколько десятков националистов С14.

Полиция утверждает, что они пытались сломать двери в отделение и брызгали в копов газом. Однако правоохранители атаку отбили и задержали 24 человека. У них изъяли оружие - пистолет и ножи. Трое полицейских пострадали и были отправлены в больницу.

Позже все задержанные также были отпущены, заявил Крищенко.

Однако против них возбудили три уголовных дела - по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).





Полиция также показала изъятые у "штурмовиков" вещи с маркировкой С14.

Карась же уверяет, что штурма не было.

"Газом пшикали менты. Меня чуть не стошнило, я стоял прямо перед ними. РУВД не штурмовали. Когда они открыли дверь, я туда подошел и мы сто раз прокричали "верните украденные вещи".

Нас начали выпихивать. Никто из начальства не выходил и по украденным вещам объяснений не дал. Далее прибежал беркут и всех пох...рячили, кто под руку попал, вместе с ментами из РУВД", - рассказал глава С14.

"Майдановская тварь, вас стрелять надо", - так, по словам Карася, говорили спецназовцы.

Позже участники событий заявили, что со стороны полиции звучали и крики "Ложись, Бандера!". Эту фразу слышно и на видео.

После событий у Подольского РОВД активисты отправились к дому Арсена Авакова. Они обстреляли забор министра салютом.

Позже Генпрокуратура открыла дело против полицейских за превышение служебных полномочий. Что характерно, к националистам, штурмовавшим управление полиции, у ведомства Луценко претензий не оказалось - хотя есть пострадавшие и среди копов.

Политический контекст. Что говорят участники конфликта

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала случившееся на Контрактовой и позже - у райотдела провокацией СБУ.

"Президент Порошенко никак не хочет смириться с тем, что на встрече со мной по всей стране приходят тысячи людей. Приходят, чтобы услышать правду о том, что происходит в стране.

Именно поэтому вчера была устроена провокация на моей встрече с жителями Белой Церкви.

Сегодня же (9 февраля - ред.), с помощью СБУ, власть организовала новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве. ...

Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции.

Теперь наше событие - встречу с киевлянами - пытаются искусственно привязать к схватке активистов с правоохранителями.

Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступным действиям и радикальным шагам.

Я прошу вас анализировать информацию и понимать, что власть устраивает эти скандалы и провокации намеренно", - написала ЮВТ в Facebook.

Со своей стороны лидер С14 сделал свои политические выводы - по его словам, МВД начало открыто поддерживать Тимошенко.

"Аваков наконец определился со своим кандидат и спасает Юля от неудобного баннера.

Вместо расследования, кто заказал Катю Гандзюк, министр МВД теперь лично дает приказ разгонять демонстрантов, которые задают неудобные вопросы", - написал националист в Facebook.

Итак, как видим, стычки радикалов с полицией сразу обросли политическими версиями. Тимошенко напрямую связала происходящее с СБУ и Порошенко (о чем действительно говорит присутствие в этой истории С14, а также то, что на их защиту вступилась подконтрольная президенту Генпрокуратура).

Сам же Карась озвучил, что МВД теперь занимается защитой Тимошенко. О чем сегодня говорят многие - и на что действительно указывает ряд косвенных факторов. В том числе - эта история.

Реакция Авакова

На происходящее отреагировал и министр, который грозно заклеймил радикалов.

Министр написал большой пост в Facebook, в котором дал понять, что ни зеленки, ни "черемухи", ни оружия на митингах не потерпит.

"Кривой Рог - на подходе к митингу митинги одного из кандидатов остановили гражданина с 10 (вдумайтесь!) литрами зеленки. Литрами! В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?

Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х. людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого.. Возмущется. А то что в карманах у "просто стоящих" порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?", - возмутился Аваков.

Он сделал вывод, что "это не политика, и не избирательная компания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти".

Дальше министр намекнул, что радикалы будут и дальше иметь проблемы с полицией.



"Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы", - написал он.

Последнее выглядит намеком в сторону Банковой. Ведь главный претендент, который может расчитывать на нечестный выигрыш - это действующий президент с не самым большим рейтингом, но с самым большим админресурсом и контролем над ЦИК.

Еще раньше похожий пост написал глава Нацполиции Сергей Князев, который также отметил обострение столкновений. Он вспомнил недавнюю попытку нападения на митинг Тимошенко в Белой Церкви.

"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается.

Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда - полицейских. Накал страстей повышается.

Пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния.

Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле. Повторяем: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы.

Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка ?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы".

Что означает стычка Авакова и националистов

Близость С14 к украинским властям - не новость. Руководство из этой организации само признавалось в сотрудничестве с СБУ. Которая подконтрольна президенту Петру Порошенко.

С14 известна многочисленными провокациями, среди которых погромы, нападения на оппозиционных журналистов. Но им все сходило с рук (подробнее о деятельности этой ультраправой структуры можно прочитать здесь).

Сам Евгений Карась недавно чудесным образом попал на молебен в честь Томоса - прямо в VIP-зону, где стоял рядом с генпрокурором Луценко - кумом Петра Порошенко.

Поэтому визит подопечных Карася на митинг к Тимошенко сложно истолковать как-то иначе, нежели попытку президентских сил сорвать предвыборную кампанию конкурента.

В этом смысле действия МВД приобретают интересный политический окрас. По сути Нацполиция "пакует" карманных националистов Банковой - причем, как выходит по итогу, защищая Юлию Тимошенко. И уже не в первый раз, если учесть случай в Белой Церкви.

Это дает лишнюю пищу для размышлений о роли Арсена Авакова в предвыборной гонке. Который и сам, и устами своих подчиненных заявил о том, что попытки сорвать митинги будут пресекаться и дальше.

Кому адресован такой намек - в общем-то понятно. Ресурс на срыв крупных политических собраний есть только у властей. Аваков тоже является властью - но вряд ли бы он стал грозить сам себе. Остается лишь силовое крыло Порошенко, которое контролирует ряд ультраправых организаций.

Впрочем, не исключено, что случившееся - это как раз не победа главы МВД, а провокация против него. Ведь теперь Нацполиция вынуждена оправдываться за насилие в отношении националистов. Что может в теории сплотить против Авакова какую-то часть актива ультраправых организаций.

В любом случае, события субботы впервые показали ощутимый водораздел между полицией и радикалами, близкими к Банковой. И явили первые контуры расклада, на чьей стороне будет играть полицейский ресурс.

Реакция соцсетей

Журналист Вячеслав Беленький считает, что суть происходящего - в попытке Порошенко отвернуть от себя негатив по делу Гандзюк и "замазать" им Тимошенко. Чему и воспрепятствовал Аваков.

"С14 (СБУ-Порошено) пришли на предвыборный митинг Ю.Тимошенко с целью провокации под повод соучастия человека Тимошенко ("Батькивщины") в нападении на Екатерину Гандзюк, которая, в свою очередь, отличалась нападками на Нацполицию в Херсоне.

Нацполиция (Аваков) Вдруг помешали С14 провести свой обычный сценарий нападения, по причине очевидного желания Авакова выслужиться перед возможным следующим президентом (Тимошенко)

ГПУ (Луценко-Порошенко) тут же завела дело на полицейских МВД (Авакова) за то, что те помешали С14 (СБУ-Порошенко) устроить провокацию против возможного будущего президента (Тимошенко)".

"Засветку" интересов Банковой в этом деле через Генпрокуратуру отметил и журналист Андрей Манчук.

"Генеральная прокуратура Украины тут же открыла дело. Однако против ультраправых, а против полиции. В ГПУ никогда не обращали внимания на преступления нацистов, которые систематически избивают, режут и похищают беззащитных граждан. Но зато власти сразу вступаются за своих парамилитарес - потому что их услуги очень пригодятся президенту на выборах.

"Любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы" - публично заявил об этом генпрокурор Луценко".