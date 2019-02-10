В Киеве из-за ремонта водопроводной сети на улице Сечевых Стрельцов, 25, изменен маршрут следования троллейбусов №6, №16 и №18. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" закрыло движение общественного транспорта на участке от улицы Вячеслава Черновола до Майдана Незалежности.

Также были организованы временные маршруты:



- №16Тр "Майдан Незалежности - ул. Дорогожицкая", троллейбусный маршрут №6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";



- троллейбусный маршрут №16 от ул. Академика Туполева до станции метро "Площадь Льва Толстого";



- троллейбусный маршрут №18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.



Напомним, что "Укрзализныця" уменьшит частоту движения поезда Львов - Ковель - Москва в два раза.



Также в Киеве поменяют режим движения по Парковой дороге.



