В Киеве из-за ремонта водопровода изменили движение троллейбусов №/№ 6,16 и 18
В Киеве из-за ремонта водопроводной сети на улице Сечевых Стрельцов, 25, изменен маршрут следования троллейбусов №6, №16 и №18. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" закрыло движение общественного транспорта на участке от улицы Вячеслава Черновола до Майдана Незалежности.
Также были организованы временные маршруты:
- №16Тр "Майдан Незалежности - ул. Дорогожицкая", троллейбусный маршрут №6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусный маршрут №16 от ул. Академика Туполева до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- троллейбусный маршрут №18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Напомним, что "Укрзализныця" уменьшит частоту движения поезда Львов - Ковель - Москва в два раза.
Также в Киеве поменяют режим движения по Парковой дороге.