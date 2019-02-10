В Африке рухнул вертолет ООН с военными на борту, много жертв и раненых. Фото
В Африке потерпел крушение вертолет ООН Ми-8, на борту которого находились эфиопские войска. Об этом передает Gulf Times.
Крушение эфиопского военного вертолета произошло на территории комплекса Организации Объединенных Наций в Абьее (ЮНИСФА), между Суданом и Южным Суданом.
Известно, что на борту вертолета были 23 человека. В результате крушения три члена экипажа погибли, еще десять пассажиров получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии.
Предварительно сообщается, что военные прилетели из Кадугли, Судан.
По факту крушения уже начали следственные действия. Причина авиакатастрофы пока неизвестна.
Фото: gulf-times.com
Напомним, что в США медицинский вертолет рухнул в лесах Огайо.
Также самолет и вертолет столкнулись в небе над Альпами и рухнули на склоне горы.