В Африке потерпел крушение вертолет ООН Ми-8, на борту которого находились эфиопские войска. Об этом передает Gulf Times.

Крушение эфиопского военного вертолета произошло на территории комплекса Организации Объединенных Наций в Абьее (ЮНИСФА), между Суданом и Южным Суданом.

Известно, что на борту вертолета были 23 человека. В результате крушения три члена экипажа погибли, еще десять пассажиров получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии.

Предварительно сообщается, что военные прилетели из Кадугли, Судан.

По факту крушения уже начали следственные действия. Причина авиакатастрофы пока неизвестна.

Фото: gulf-times.com

Напомним, что в США медицинский вертолет рухнул в лесах Огайо.

Также самолет и вертолет столкнулись в небе над Альпами и рухнули на склоне горы.