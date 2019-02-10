Герцогиня Сассексская Меган Маркл написала своему отцу Томасу Марклу откровенное письмо после свадьбы. Его содержание впервые частично публикует The Daily Mail.

Как отмечается, Маркл написала своему отцу письмо на пяти страницах. Она указала, что ее сердце было "разбито на миллион кусочков" после того, как он раздавал интервью прессе, фабрикуя истории и нападая на ее мужа, принца Гарри.

"Папочка, я пишу это с тяжелым сердцем, не понимая почему ты выбрал этот путь, не видя боль, которую ты наносишь. Твои действия разбивают мое сердце на миллион кусочков, не просто потому что ты создаешь такую ненужную и необоснованную боль, но делая выбор не говорить правды о том, что ты кукловодишь этим. Чего я никогда не пойму. Если ты любишь меня, как ты заверяешь в прессе, пожалуйста, прекрати. Пожалуйста, позволь нам спокойно жить своей жизнью", - написала Маркл.

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", фотографы поймали на видео момент, как в животе у Меган Маркл начал шевелиться ребенок. При этом по данным журналистов, в Букингeмcкoм двopцe готовы предложить деньги, чтобы Меган Маркл ушла от принца.