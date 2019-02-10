В случае обрушения Крымского моста, он фактически отрежет Азовское море от международного судоходства. Об этом заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает "Обозреватель".

"Я не могу позитивно воспринимать факт оккупации, но я понимаю, какой вред всем нам нанесет разрушение этого сооружения", - прокомментировал он возможность разрушения конструкций моста.

Чиновник подчеркнул, что обрушение моста приведет к катастрофическим последствиям.

"Во-первых, фрагменты Крымского моста могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, что фактически заблокирует сообщение между Азовским и Черным морем. Во-вторых, это существенно изменит течение в Керченском проливе, что может вызвать такие последствия как замеление", - добавил он.

По словам Туки, он не является "человеком, который хлопает в ладоши, ожидая, когда это сооружение рухнет". Однако то, что такие угрозы существуют - "абсолютный факт", добавил замминистра.

Напомним, что в ФСБ главной целью задержанных украинских моряков назвали Крымский мост.

Также в СБУ выяснили, что Крымский мост россияне построили из украинского щебня.