Нестареющий "развод" с родственниками, попавшими в автоаварию, мошенники успешно продолжают отрабатывать на несведущих пенсионерах.



Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, вчера, 9 февраля, в киевскую полицию обратилась 78-летняя пенсионерка с Печерска с заявлением о том, что неизвестный молодчик позвонил ей ночью на стационарный телефон, представился знакомым сына и сообщил, что с ним случилась беда. Якобы сын пенсионерки сбил человека и срочно нужны деньги чтобы "порешать с ментами".

Звонивший очень торопил бабушку и сказал, что нельзя терять ни минуты, дескать сейчас зайдет к ней домой на Бастионную и заберет деньги. Иначе сыну - тюрьма. Также предупредил, что сыну звонить нельзя - его телефон у полицейских.

Как водится в таких случаях, пенсионерка выгребла все деньги, которые скопила за жизнь. Сумма насобиралась около 80 тыс. грн. К ней в дверь позвонил некий мужчина, с виду ромской внешности, забрал деньги, но на расспросы обеспокоенной пенсионерки отвечать не стал. Махнул рукой - мол, нет времени, нужно сына спасать и убежал. Позже пенсионерка таки позвонила сыну и поняла, что ее обманули аферисты.

Как водится полиция начала расследование по ч.1 ст.190 УК Украины - Мошенничество, однако в данном случае бабушка даже толком не разглядела преступника.

Возможно руководству столичной полиции стоило бы отправить участковых провести профилактические беседы со стариками в своих районах, чтобы те не верили ночным звонкам и плачущим в трубку фальшивым голосам. Однако сведущие оперативники говорят, что такая профилактика не очень поможет, потому как в 90% случаев таких мошенничеств деньги отдают в руки аферистам за то, чтобы как раз "отмазать" родственника от ответственности в ДТП и скрыть этот факт.

Напомним, что в Днепре поймали банду мошенников, которые обманули сотни украинцев при покупке авто.

Также жительница Сум 27 раз заплатила мошенникам за якобы выигранный автомобиль.