В субботу, 9 февраля, в результате осложнений от кори скончался студент Винницкого национального медицинского университета. Об этом сказано в сообщении студенческого совета Винницкой области на странице в Facebook.

"9 февраля в результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей! Мы искренне сочувствуем семье умершего. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в сообщении.

Кроме того, студенты призвали бороться с корью.

"Призываем каждого из вас к вакцинации, ведь эта страшная болезнь может застать кого угодно. Остановим корь вместе", - призывают студенты.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Украине корью заболело больше людей, чем во всей остальной Европе.

Также с начала года корью в Украине заболели почти 300 военных.