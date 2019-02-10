Президент Украины Петр Порошенко поздравил захваченных в плен Россией моряков Богдана Головаша и Владислава Костышина с получением звания "лейтенант". Об этом он сообщил в Facebook.

Также украинским морякам были вручены и боевые кортики.

"Самые теплые поздравления 26 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков. Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин. Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. А нашим ребятам хочу сказать одно - не сдаваться! Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой", - отметил Порошенко.

Президент отметил, что Головаш и Костышин обязательно станут командирами катеров и будут приумножать наши боевые традиции.

Фото: facebook.com

Напомним, что суд Москвы отклонил жалобы адвокатов на продление ареста четырем украинским морякам.

Также США не будет вести переговоры с Россией до освобождения пленных моряков.