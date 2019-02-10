В Днепре полиция начала проверку по информации о подкупе избирателей в помещении городского совета. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ НП.

"Некоторые СМИ разместили информацию, что в Днепре открыто покупают голоса избирателей прямо в помещении городского совета", - сообщили в полиции и добавили, что полицейскими Шевченковского отделения сведения по данному факту были внесены в ЕРДР и проведена соответствующая проверка.

"В настоящее время установлено, что указанные мероприятия проводятся по решению Днепровского городского совета от 24.10 2018 "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан", - сообщили в полиции.

Отметим, что в соцсетях распространялись заявления о том, что в помещении горсовета Днепра собирают паспортные данные пенсионеров, чтобы выдать им по тысяче гривен. На одном из видео видно, как человек, назвавшийся представителем горсовета, объясняет, что "депутаты две недели назад дали мэру Днепра право предоставлять пенсионерам материальную помощь".

На другом видео отмечается, что деньги выдают пенсионерам в районном управлении соцзащиты.

Напомним, что Порошенко дал указание выделить 2 млрд гривен на подкуп избирателей - Гриценко.

Также Полиция по заявлению Тимошенко открыла дело о подкупе избирателей штабом Порошенко.