Вчера, 9 февраля, около 22.00 в Linas cafe на Большой Васильковской, 5 произошло ЧП. Здесь посетители открыли стрельбу. По данным наших источников в правоохранительных органах, полицию вызвала администрация увеселительного заведения, сообщив на "102", что в кафе стреляют и есть раненые. Также был звонок и от потерпевшего с просьбой прислать правоохранителей.

На место выдвинулись экипажи полиции особого назначения. Прибыв по адресу, силовики обнаружили раненного в область живота 35-летнего мужчину, которому медики уже оказывали первую помощь. По его версии, он отдыхал в кафе с другом и в это время у них возник конфликт с другой компанией, в которой были трое парней и две девушки. Завязалась драка. В ходе потасовки один из оппонентов начал стрелять из травматического пистолета. В результате один из потерпевших и получил огнестрельное ранение брюшной полости.

В ходе осмотра места происшествия полиции удалось обнаружить травматический пистолет "Форт 17Р", который стрелок спрятал в подушках на одном из диванов в кафе. Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины - Хулиганство с использованием оружия. Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

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