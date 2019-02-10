Семь монахов покинули афонский монастырь Ватопед после того, как его посетил епископ Православной церкви Украины Павел. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в РПЦ.

Все семеро священников, среди которых есть украинцы, русские и молдоване, перешли в русский Свято-Пантелеймонов монастырь, также расположенный на Святой горе.

"В общей сложности сегодня уже четыре афонских монастыря - Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед - вошли в общение с украинскими самосвятами", - уточнил источник.

В свою очередь, ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий сообщил, что, по его данным, Константинопольский патриарх распорядился, чтобы делегация новой церкви посетила все обители Святой горы.

"На наших глазах один за другим афонские монастыри соединяются с раскольниками и совершают немыслимое предательство православных людей на Украине, которых гонят, шантажируют, избивают, выгоняют из родных храмов. Как изощренно враг рода человеческого глумится над людьми!" - рассказал ректор.

Напомним, что монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ.

Также делегацию ПЦУ не пустили в монастырь на Святой горе Афон.