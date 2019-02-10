В Германии сорвался аукцион по продаже картин, принадлежащих кисти фюрера нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Об этом передает "Интерфакс".

Полотна выставили на продажу в Нюрнберге. Но потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве работ и высокие стартовые цены. Стартовые цены на пять работ составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Но всего за несколько дней до открытия аукциона несколько лотов были сняты с торгов из-за сомнений в их аутентичности.

Также помимо акварельных пейзажей, предположительно написанных Гитлером, на продажу было также выставлено плетеное кресло со свастикой, которое якобы принадлежало фюреру.

Фото: twitter.com

Стефан Клинген, специалист Центрального института истории искусства Мюнхена, заявил, что у Гитлера-живописца был стиль "относительно амбициозного любителя", чьи акварели ничем особо не отличались от сотен тысяч других аналогичных работ того периода. Это также делает крайне затруднительной верификацию картин.

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса. Однако аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Напомним, что в Польше судят организаторов празднования дня рождения Гитлера в лесу.

Также в Норвегии умер ветеран Сопротивления, который помешал Гитлеру создать атомную бомбу.