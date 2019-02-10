Вчера, 9 февраля, в Киеве произошел масштабный пожар на улице Казимира Малевича. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"9 февраля в 23:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г, что в Голосеевском районе. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания", - сообщили спасатели.

Пожар охватил площадь 200 кв. м. К ликвидации огня привлекли 80 спасателей личного состава на 16 единицах основной и специальной пожарно-спасательной техники.

"Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что в Киеве пожар на складах возле Дарынка длится уже 10 часов, есть угроза распространения огня.

Также из-за пожара у Дарынка в Киеве стартует масштабная проверка предприятий.