В Киеве полиция отпустила задержанных на Подоле радикалов, принимавших участие в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. Основание - не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания", - сообщил юрист.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также полиция объяснила силовое задержание радикалов в Киеве.