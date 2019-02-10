Из состава партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" исключили главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина" выполняя решение бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина", во исполнение решения Президиума политического совета партии решило считать Мангера Владислава Николаевича исключенным из членов партии", - сказано в сообщении.

Соответствующее решение было принято на заседании Бюро 8 февраля 2019, где Мангеру было рекомендовано оставить должность председателя Херсонского областного совета.

"Я как человек бесконечно сочувствую горю семье погибшей Екатерины. Это большое горе для родителей и близких. Я хотел бы быстрого и честного раскрытия этого дела. В то же время считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными и голословными. Вместе с тем я вижу, что все эти обвинения направлены на дискредитацию всей партии ВО "Батькивщина" и лично ее лидера Юлию Тимошенко. Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", - сообщил Мангер.

Напомним, что радикалы, организовавшие акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили,что пришли на митинг Тимошенко, требуя привлечь Мангера к ответственности.

Также в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.