В России пригрозили Евросоюзу проблемами, если там будут сопротивляться строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом в интервью РИА "Новости" заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Так, рассказывая о проекте "СП-2", дипломат заявил, что, если "будут чинить препоны", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Также он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и "будут оставаться проблемы с "Северным потоком - 2".

При этом Панкин добавил, что Москва готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину.

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявил чиновник, выразив предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может поменяться.

Напомним, что глава МИД Германии заявил в Киеве, что "Северный поток-2" не политический проект.

Также глава МИД Германии заявил, что санкции США не остановят "Северный поток-2".