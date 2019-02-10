Вчера, 9 февраля, в Британии трагически погиб популярный рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон). Он разбился ранним утром в автокатастрофе по пути на свой концерт в Кильском университете в Стаффордшире.

В местной полиции уже подтвердили его смерть и уточнили, что рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси и фургона в деревне Бетли.

Рэпер Cadet, фото: Facebook

"Мы можем подтвердить, что человеком, который, к сожалению, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Бетли, был Блейн Джонсон, известный как Cadet. Ему было 28 лет и он из Лондона. Наша группа по расследованию серьезных ДТП продолжает расследование", - передает официальный Twittewr копов.

Фото: Twittewr

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что в США арестовали знаменитого рэпера 21 Savage.

Также мы рассказывали, что создатель "Ласкового мая" заявил, что рэпера Децла отравили.