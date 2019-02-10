В Лионе произошел взрыв в жилом доме, среди погибших - женщина и ребенок. Фото
В ночь на 10 февраля во французском Лионе произошел взрыв в двухэтажном здании, который перерос в пожар. Об этом сообщает Le Progres.
В результате взрыва погибли два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести
"Были найдены два тела, это женщина и ребенок", - сообщили в полиции.
Известно, что взрыв прогремел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.
На данный момент полицией начато расследование, чтобы определить причины и обстоятельства трагедии.
Фото: leprogres.fr
Напомним, что 17 января в Лионском университете во Франции произошел взрыв, в результате которого пострадали трое людей.
Также 12 января четыре человека погибли в результате взрыва в пекарне в центре Парижа.