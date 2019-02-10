В ночь на 10 февраля во французском Лионе произошел взрыв в двухэтажном здании, который перерос в пожар. Об этом сообщает Le Progres.

В результате взрыва погибли два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести

"Были найдены два тела, это женщина и ребенок", - сообщили в полиции.

Известно, что взрыв прогремел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.

На данный момент полицией начато расследование, чтобы определить причины и обстоятельства трагедии.

Фото: leprogres.fr

Напомним, что 17 января в Лионском университете во Франции произошел взрыв, в результате которого пострадали трое людей.

Также 12 января четыре человека погибли в результате взрыва в пекарне в центре Парижа.