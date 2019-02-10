На принадлежащем государству сайте президента Украины вчера, 9 февраля, вышло семь новостей, посвященных предвыборной программе Петра Порошенко.

Это были его обещания с Форума "Открытый диалог", на котором президент представил план своих действий в случае победы на выборах в марте 2019 года.

На агитационное мероприятие уже зарегистрированного кандидата в президенты в столичный Дворец спорта свозили бюджетников. Перед ними Петр Порошенко официально объявил о старте своей предвыборной кампании.

При этом на государственном веб-сайте president.gov.ua были озвучены все предвыборные тезисы гаранта с Форума. Это подача заявки на вступление в НАТО в 2023 году, развитие IT-отрасли и туризма, быстрый интернет в каждом селе и борьба с бедностью.

Параллельно всё это ретранслировалось на страницах АП в соцсетях.

На сайте Банковой даже вставили цитату Порошенко, где он критикует других кандидатов.

"Я хочу подчеркнуть, что украинцам не нужен Президент и Верховный Главнокомандующий, который предстанет перед Кремлем на колени. Я хочу подчеркнуть, что украинцам не нужен Президент и Верховный Главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Я хочу подчеркнуть, что украинцам не нужен Президент и Верховный Главнокомандующий,

первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции перед Москвой. Мы этого не позволим", - сказал Порошенко.

"Страна" вчера вела онлайн-репортаж с форума, на котором Петр Порошенко презентовал свою программу.

На этой форуме "Страна" спросила у агититоров Порошенко, платят ли им по 1000 гривень.