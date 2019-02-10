Скандал в полуфинале нацотбора на Евровидение-2019. Maruv показала свою пятую точку жюри и зрителям. Видео
В субботу, 9 февраля, в Киеве прошел первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. В целом, довольно банальное и безыскусное шоу, было взбодрено разве что выступлением певицы Maruv (настоящее имя Анна Корсун), которая устроила почти стриптиз перед членами жюри и телезрителями. Maruv выставила на показ всем свои прелести, что вызвало неодназначную рекакцию.
Скриншот выступления
Так, Джамала заявила, что для нее это "все слишком" и для Евровидения нужно быть не такой откровенно провокационной.
Кроме этого Джамала отметила, что у Maruv и проблемы с голосом.
"На сцене вам вживую не хватило голоса. Хочешь услышать певицу, но не слышишь", - заявила Джамала.
А вот Андрей Данилко не согласился с оценкой Джамалы.
"Я скажу, что мне все очень и очень понравилось", - прокомментировал номер Данилко, чем сорвал аплодисменты в зале.
Maruv исполняет свою песню Siren song в полуфинале Нацотбора
Видео: UA:Перший
По итогам первого этапа Нацотбора в финал вышли Maruv, Brunettes Shoot Blonds и Yuko. Результаты голосования судей и зрителей были очень похожи. При этом Yuko жюри оценило выше всего, но зрители на первое место поставили провокационное выступление Maruv.
Напомним, что "Страна" вела онлайн - репортаж с полуфинала.