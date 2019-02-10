В субботу, 9 февраля, в Киеве прошел первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. В целом, довольно банальное и безыскусное шоу, было взбодрено разве что выступлением певицы Maruv (настоящее имя Анна Корсун), которая устроила почти стриптиз перед членами жюри и телезрителями. Maruv выставила на показ всем свои прелести, что вызвало неодназначную рекакцию.

Скриншот выступления

Так, Джамала заявила, что для нее это "все слишком" и для Евровидения нужно быть не такой откровенно провокационной.

Кроме этого Джамала отметила, что у Maruv и проблемы с голосом.

"На сцене вам вживую не хватило голоса. Хочешь услышать певицу, но не слышишь", - заявила Джамала.

А вот Андрей Данилко не согласился с оценкой Джамалы.

"Я скажу, что мне все очень и очень понравилось", - прокомментировал номер Данилко, чем сорвал аплодисменты в зале.

Maruv исполняет свою песню Siren song в полуфинале Нацотбора

Видео: UA:Перший

По итогам первого этапа Нацотбора в финал вышли Maruv, Brunettes Shoot Blonds и Yuko. Результаты голосования судей и зрителей были очень похожи. При этом Yuko жюри оценило выше всего, но зрители на первое место поставили провокационное выступление Maruv.

Напомним, что "Страна" вела онлайн - репортаж с полуфинала.