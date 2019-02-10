В Париже, вчера 9 февраля, полицейские задержали по меньшей мере 36 человек, которые приняли участие в протестах "желтых жилетов". Об этом передает Bfmtv.

"Во время протестов движения "желтых жилетов" были задержаны 36 демонстрантов, из них минимум 21 был взят под стражу", - сказано в сообщении.

Кроме того, восемь полицейских были легко ранены снарядами в Сент-Этьене. Точное количество раненых среди "желтых жилетов" не называется.

Отметим, что во время акции участники протеста "желтых жилетов" подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля, который стоял рядом с Эйфелевой башней.

Ранее "Страна" сообщала, что в Париже демонстранту оторвало руку взрывом, в полицию полетели камни.

Также в Париже полиция применила спецсредства против "желтых жилетов".



