Силовики готовятся отпустить задержанных радикалов, которые, 9 февраля, принимали участие в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и устроили штурм райотдела полиции. Об этом в Facebook сообщил адвокат задержанных Маси Найем.

"15 человек задержали по ст. 208 УПК. Но прямо сейчас полиция выносит постановление о освобождении всех лиц", - отметил юрист.

Также он добавил, что лишь на одного из участников акции протеста, произошедшей под зданием управления полиции в Подольском районе столицы зарегистрировано уголовное производство.

"По факту событий, которые произошли во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на одного из участников зарегистрировали уголовное производство (в 17:06). Правовая квалификация уголовного правонарушения: ст. 345 ч. 2. (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) В квалификации отсутствует ст. 296 ч. 4.", - подчеркнул Найем.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также полиция объяснила силовое задержание радикалов в Киеве.

Кроме того, радикалы объяснили, зачем пришли на митинг Тимошенко, после которого устроили штурм полиции.