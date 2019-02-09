Радикалы, организовавшие акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" объяснили, зачем пришли на митинг нардепа, кандидата в президенты Юлии Тимошенко, после чего и были задержаны полицией. Об этом в Facebook сообщили организаторы акции.

"Почему инициативная группа была сегодня на митинге Тимошенко? Потому, что Владислав Мангер является членом партии "Батькивщина". Потому что именно "Батькивщина" привела его на должность главы Херсонского облсовета. Благодаря своей должности и своим связям Мангер может влиять на следствие. Мы требуем, чтобы этот человек понес сначала политическую ответственность за свои действия, и именно Тимошенко должна сделать так, чтобы Мангер не мог решать ничего до завершения следствия", - сказано в сообщении.

Радикалы отметили, что полиция использует силовые методы, как во времена беглого президента Виктора Януковича.

"За это требование активистов задержал и избил "Беркут". Тимошенко продолжает защищать убийцу Гандзюк, а с ее соратниками, которые задают неудобные вопросы, расправляться методами экс-президента Януковича", - отмечено в сообщении.

Фото: facebook.com

В партии "Батькивщина" ответили, что "эти скандалы и провокации намеренно устраивает власть", а инцидент на Подоле - "очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко".

"Наше событие пытаются искусственно привязать к столкновению с правоохранителями. Убеждены: то, что происходит сейчас - очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Порошенко. Использованные методы свидетельствуют, что для сохранения власти он готов на любые преступные действия и радикальные шаги", - сообщили в партии.

Напомним, что в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также полиция объяснила силовое задержание радикалов в Киеве.