В Закарпатской области мужчина пытался незаконно перевезти через границу из Европы в Украину культурные ценности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить антикварные изделия через государственную границу. На пункте пропуска "Ужгород" правоохранители обнаружили среди личных вещей злоумышленника более тридцати наименований ювелирных украшений, которые, по предварительным выводам, относятся к XIX и начала XX веков", - сказано в сообщении.

Спецслужбы отметили, что изъятые предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что из Украины в Польшу хотели вывезти старинные монеты времен Сигизмунда I.

Также пограничники нашли у контрабандистов оружие, деньги и партию сигарет.