Вечером, 9 февраля, в Киеве активисты обстреляли из салютных установок спецкомлекс "Фортеця", где проживает министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Акция была связана с задержанием активистов на митинге "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Сегодня мы увидели симбиоз Юлии Тимошенко и Арсена Авакова. Сегодня мы увидели очередной этап полицейского террора", - заявил активист Роман Синицин.

На данный момент акция закончилась, все активисты вернулись к зданию Подольского райотдела столицы.

Фото: rbc.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также ГБР открыло дело по факту превышения силовиками полномочий.

Кроме того, полиция объяснила силовое задержание радикалов в Киеве