Радикалы из салютных установок обстреляли дом Авакова. Видео
Вечером, 9 февраля, в Киеве активисты обстреляли из салютных установок спецкомлекс "Фортеця", где проживает министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Акция была связана с задержанием активистов на митинге "Кто заказал Катю Гандзюк?".
"Сегодня мы увидели симбиоз Юлии Тимошенко и Арсена Авакова. Сегодня мы увидели очередной этап полицейского террора", - заявил активист Роман Синицин.
На данный момент акция закончилась, все активисты вернулись к зданию Подольского райотдела столицы.
Фото: rbc.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.
Также ГБР открыло дело по факту превышения силовиками полномочий.
Кроме того, полиция объяснила силовое задержание радикалов в Киеве