В субботу, 9 февраля, в Париже протестующие из числа "желтых жилетов" подожгли авто, стоящее у Эйфелевой башни. Об этом передает ТАСС.

Митингующие сожгли машину военного антитеррористического патруля Santiniel. Отмечается, что на переднем стекле автобыла сделана оскорбительная для военных надпись в духе местных анархистов.

При каких обстоятельствах произошел поджог, неизвестно. Обычно в каждой патрульной машине перемещается четыре-шесть вооруженных автоматами солдат.

Добавим, сегодня полиция провела у Эйфелевой башни задержание нескольких человек. Местные СМИ сообщали, что часть "желтых жилетов" попытается возобновить манифестацию на Елисейских полях, где она началась утром и откуда колонна отправилась по городу к зданиям верхней и нижней палаты парламента.

Фото: tass.ru

Напомним, что в Париже демонстранту оторвало руку взрывом, в полицию полетели камни.

Также в Париже полиция применила спецсредства против желтых жилетов.