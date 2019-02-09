Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал массовые задержания радикалов в Киеве, во время штурма ими райотдела полиции 9 февраля.

Полицейский в Facebook отметил, что "радикализация избирателей - это не демократические принципы".

"Попытка штурма отделения полиции - кому это нужно? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - сообщил Князев.

Князев подчеркнул, что во время нападения на управление полиции копы задержали 40 человек, у которых были ножи, пистолеты, газ, кастеты.

Также он рассказал, что сегодня в Новомосковске полиция изъяла 10 литров зеленки.

"Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что далее? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота", - написал глава полиции и уверил, что правоохранители будут действовать "законно, адекватно, но бескомпромиссно".

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также кандидата в президенты Вилкула в Бердянске облили зеленкой.