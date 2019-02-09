Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II тяжело пережил историю с аварией, в которой перевернулась его машина.

И в итоге принц решил отказаться от своих водительских прав и больше никогда не садиться за руль. Об этом в Twitter сообщает NBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Фото: witter.com/NBCNewsWorld

В сообщении из дворца особенно подчеркивается, что после "тщательного обдумывания" 97-летний принц Филипп принял решение добровольно сдать свои документы.

Напомним, что авария произошла 17 января. Муж королевы перевернулся на своем автомобиле в результате ДТП, которое к счастью не привело к жертвам.

Ранее "Страна" сообщала, что муж королевы Елизаветы II угодил в больницу.

Также мы рассказывали, что супруг Елизаветы II извинился перед британкой, пострадавшей в ДТП с его участием.