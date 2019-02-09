В 2020 году американский сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен будет баллотироваться на президентских выборах в США. Об этом передает ТАСС.

"Я буду кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки, - заявила член верхней палаты Конгресса. - Это борьба за наши жизни, за консолидацию Америки, где мечты каждого могут сбываться".

Отметим, что Уоррен стала первым представителем демократов, которая выразила намерение бороться за выдвижение кандидатом в президенты в 2020 году от этой партии. Уоррен была переизбрана на второй шестилетний срок сенатором от штата Массачусетс в ноябре 2018 в ходе промежуточных выборов в Конгресс. Она одержала победу с более чем 60% голосов избирателей.

Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена, 77-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса (соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года), сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар и сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Фото: Peoples.ru

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