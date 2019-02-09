Государственное бюро расследований начало уголовное производство после потасовок между полицией и радикалами в центре Киева. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что около Подольского управления полиции в столице копы, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержание публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении работниками правоохранительных органов уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий). Сформирована следственная группа из работников ГБР", - сказано в сообщении.

Сарган подчеркнула, что на данный момент продолжаются следственные действия.

Фото: facebook.com

Напомним, в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также охрана Порошенко забрала у активиста мобилку и порвала плакат о Кате Гандзюк.