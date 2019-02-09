Получение Украиной Томоса об автокефалии войдет в отечественные учебники об истории. Об этом сообщает "Голос Украины".

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что уже в 2019 году планируют ввести это церковное событие в учебный курс.

"Историю независимой Украины изучают в 11-м классе, как раз в 2019 году мы планируем напечатать учебники. Как только Украина получила Томос об автокефалии, я поручила внести изменения в программу по истории нашей страны", - сообщила чиновница.

Гриневич подчеркнула, что учителям раздадут методические рекомендации, чтобы при изучении периода независимости Украины школьникам рассказали о получении Томоса и об автокефалии.

Напомним, что для Закарпатья сделали отдельный клон Томоса.

Также в Антарктиде часовня может перейти из УПЦ в ПЦУ вопреки тексту Томоса.